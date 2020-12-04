Ленинградская панорама: на крыльях песни

Евгения Винник, руководитель ансамбля «Марья» Тихвинского районного дома культуры, недавно ставшая лауреатом первой степени и удостоенная специального приза жюри Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой, – о том, что песня жить помогает.

– Сколько себя помню – пою. Девчонкой подпевала взрослым во время семейных праздников, в подростковом возрасте повернулась в сторону эстрадных композиций. Но в Вологодское музыкальное училище поступила все же на отделение народного хора. Ни разу о своем выборе не пожалела. Народная песня живет в моем сердце.

В ней все – доброта, любовь к близким и к Родине, сострадание, вековой опыт многих поколений, печаль и радость. Она может объединить совсем разных людей. Наконец, народные мелодии невероятно красивы.

В Ленинградской области я живу недолго, всего пять лет. Познакомилась с руководителем Тихвинского дома культуры Дмитрием Николаевичем Бондаревым, узнала об ансамбле народной песни «Марья» и переехала с Вологодчины. Тихвин – родина Римского-Корсакова, и вполне понятно, что публика здесь искушенная, ценит классическую музыку. Поначалу мне казалось, что наследие великого композитора как бы отодвигает фольклор на второй план. Сейчас вижу – ошибалась!

На концертах нашего ансамбля «Марья» всегда полный зал, нас очень тепло встречают. Мы и в окрестные деревни выезжаем, видим, что людям нравится наше творчество. Так радостно, когда зал тебе подпевает.

Замечательно работает Дом народного творчества Ленинградской области. Один только фестиваль «Край любимый, родной» чего стоит! Я была приятно удивлена его масштабом. Он вполне достоин выйти на всероссийский уровень. Любят ленинградцы родные напевы.

Не по мне произносить громкие слова, но не зря «Марье» присвоили звание народного ансамбля. Своей целью мы видим популяризацию народной песни, стараемся, чтобы эти мелодии вошли в каждый дом, чтобы согревали души – сейчас это особенно важно. Очень ждем возобновления концертов. Соскучились по зрителю. Обновили репертуар. Одним из подарков публике станут песни знаменитых в пятидесятые годы сестер Федоровых.