Ленинградская панорама: зачем во Всеволожске «окольцовывают» пациентов

Во Всеволожской клинической межрайонной больнице первыми на Северо-Западе России ввели современную систему идентификации личности пациентов.

На запястье каждого поступившего в стационар надевают именной браслет определенного цвета со штрих-кодом. Когда рассказывают об идентификационных браслетах, сразу возникает ассоциация с теми, что выдают туристам, например, в отелях Турции. Они показывают, какой пакет услуг оплачен отдыхающими. У браслетов Всеволожской больницы другая задача – помочь персоналу быстро распознать пациента.

Как это помогает медикам в работе, «Ленинградской панораме» объяснил заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской клинической межрайонной больницы (ВКМБ) Андрей Тополян. С проектом «Идентификация личности пациента на всех этапах оказания медицинской помощи» он участвовал во Всероссийском конкурсе инновационных проектов «Лучший заместитель главного врача». Разработка вошла в десятку лучших из 170 проектов.

«Разноцветные браслеты – самая наглядная часть нашей системы, главная задача которой – рационально и качественно оказать человеку медицинскую помощь, снизить риски, связанные с неверной идентификацией пациентов, наладить эффективную коммуникацию между врачом, больным и родственником», – рассказывает Андрей Тополян.

На браслете напечатаны имя, отчество и фамилия пациента, дата рождения, больничный номер, присвоенный при поступлении, и штрих-код.

В приемном покое установлены три специальных принтера, заряженных белой, желтой и красной лентой. Пациентов без особых факторов риска «окольцовывают» пластиковым браслетом белого цвета.

«Если видим человека с красным браслетом, то знаем – у него есть аллергические реакции, – продолжает объяснять автор проекта. – Желтый браслет предупреждает о высоком риске падения пациента. Например, это люди, перенесшие операции, подверженные перепадам артериального давления. Они требуют особого внимания, им нельзя передвигаться без посторонней помощи, самостоятельно вставать с кровати. Цветной браслет – отличная подстраховка! Бывает, пациент не в состоянии говорить, находится без сознания. Дорога каждая минута, и нельзя терять время на то, чтобы определить, кто перед тобой».

Подобные системы идентификации широко используются за рубежом. Нужно сказать, что в отделении скорой помощи стационара многое организовано по примеру западных отделений еmergency. Это не привычный нам приемный покой, где лишь оформляют поступившего пациента. Теперь тут проводят все виды диагностики для установления первичного диагноза и тяжести состояния. В зависимости от этого врачи приемного отделения могут оказать первую помощь и отпустить человека домой. Некоторым пациентам помогают в палате краткосрочного (до суток) пребывания, без дальнейшей госпитализации. Тех, кому требуется длительное лечение, переводят в профильные отделения. Такая реорганизация позволила заметно сократить число госпитализаций.

По словам врача, все новшества имеют одну цель – оперативно и качественно помогать людям. Во ВКМБ определили те точки, в которых необходимо четкое распознавание пациента, и для каждого отделения – больница многопрофильная – разработали свой алгоритм идентификации. Скажем, в поликлинике обходятся без браслетов, там при определенных лечебных манипуляциях обязательно предъявление паспорта.

Вышеописанное – только начало. «Штрих-код браслета фактически является ключом к электронной медкарте пациента. Он сканируется на всех лечебных процедурах, и информация автоматически попадает в историю болезни. Представьте, одним движением, поднеся к штрих-коду считыватель, врач получает исчерпывающие данные о состоянии пациента с момента поступления, информацию о диагнозе, сделанных назначениях. Бумажные медкарты скоро уйдут в прошлое», – рисует впечатляющую картину Андрей Тополян.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены Всеволожской КМБ