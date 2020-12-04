Главы Всеволожского района и Рахьинского поселения ответили на вопросы жителей

На прошлой неделе глава районной администрации Андрей Низовский вместе с главой Рахьинского муниципалитета Натальей Самохиной провел приём граждан в прямом эфире из студии Всеволожского медиацентра. Вопросы, поступившие по телефону студии и из соцсетей, затрагивали самые разнообразные сферы жизни Рахьинского городского поселения, однако наиболее часто упоминались проблемы с вывозом мусора, качеством воды и содержанием дорог.

О воде

Качество воды, поступающей в многоквартирные дома Рахьинского поселения, мягко говоря, оставляет желать лучшего – жители жаловались на неприятный запах, мутность, наличие посторонних фракций и даже её отсутствие на отдельных территориях, например тех, где были выделены участки многодетным и малоимущим семьям.

По словам главы местной администрации Натальи Самохиной, все поселенческие сети, связанные с водоснабжением и водоотведением, переданы ГУП «Водоканал Ленинградской области». В настоящий момент в работу принят паспорт актуализации водоснабжения и водоотведения Рахьинского городского поселения, и в ближайшее время власти приступят к переговорам с руководством Леноблводоканала о проведении работ по реконструкции всей системы водоснабжения.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский напомнил участникам прямого эфира, что следующий, 2021 год объявлен губернатором Ленобласти Александром Дрозденко Годом чистой воды.

«Выделены фантастические средства на то, чтобы жители региона получили качественную воду, – отметил Андрей Низовский. – Теперь наша задача заключается в том, чтобы оперативно проделать серьезную работу по подготовке необходимых документов для включения проблемных территорий в государственную адресную программу».

Также глава районной администрации прокомментировал парадоксальную ситуацию, когда населенные пункты, расположенные у «большой воды», а именно вблизи Ладожского озера, имеют проблемы с водоснабжением.

«Ученые и специалисты знают, что Ладога не только дает воду, но и «забирает» ее – скважины в прибрежных зонах бурить бесполезно, поэтому необходимы масштабные работы в рамках федерального финансирования», – уточнил Андрей Низовский.

О дорогах

Большой блок вопросов касался ремонта и содержания внутрипоселенческих дорог и участков федеральной трассы, проходящей по землям Рахьинского городского поселения. К слову, часть жалоб главы сочли необоснованными, например по участку Дороги жизни от Ириновки до Ладожского озера.

«Только в этом году на Дороге жизни отремонтировано не менее 12 километров, – отметил Андрей Низовский. – Я практически каждый день проезжаю различные участки этой дороги и никаких следов разрушения асфальтового покрытия не наблюдаю».

В то же время Наталья Самохина согласилась с заявителем, указавшим на плохое состояние бетонной дороги от деревни Ириновка до побережья Ладоги. По словам главы местного муниципалитета, исполнитель, выигравший тендер на благоустройство данной дороги, провел ремонт с серьезными нарушениями, о чём есть заключение технадзора.

«В настоящее время мы выходим в суд для расторжения контракта с подрядчиком, – пояснила Наталья Самохина. – Далее будем его вторично разыгрывать, и, надеюсь, тендер возьмет организация, которая проведет качественный капитальный ремонт этой дороги».

Также Наталья Самохина подчеркнула, что считает вполне обоснованными жалобы жителей деревни Коккорево на сильную пыль в летний сезон от бесконечной вереницы машин, едущих на пляж.

«Дорога принадлежит Автодору, – пояснила глава рахьинской администрации. – Мы писали туда письмо, после чего сотрудники этой организации неоднократно проводили обработку данной дороги специальными средствами против запыления. Но, видимо, этого оказалось недостаточно».

Кроме того, глава местной администрации сообщила, что в бюджет муниципалитета на следующий год заложено около трех миллионов рублей на проектно-изыскательные и проектно-сметные работы для развития дорожной инфраструктуры на территориях, выделенных для строительства жилья многодетным и малоимущим семьям.

«В следующем году начнем решать эту проблему», – пообещала Наталья Самохина.

О мусоре

По словам Андрея Низовского, проблема с вывозом и хранением твердых бытовых отходов очень характерна для Всеволожского района и обусловлена протяженной границей с Санкт-Петербургом, не имеющим на своей территории собственных мусорных полигонов.

«Проблема с мусором на сегодняшний день – животрепещущая, – признался глава районной администрации. – Мегаполис везет свои отходы к нам. И наша задача сделать так, чтобы это было не просто хранение ТБО, но, прежде всего, их сортировка, переработка и утилизация. В настоящее время утверждается схема по работе с твердыми бытовыми отходами в Ленинградской области. Мы обязаны найти такие места, где наличие мусороперерабатывающих предприятий точно не будет влиять на жизнедеятельность и экологическую безопасность. Чтобы люди вообще не знали, не ощущали, что рядом находится такой завод.

Очень эффективные практики по работе с ТБО применяются в европейских странах, в Японии – нам нужно просто перенять их наработанные технологии».

Также Андрей Низовский сообщил, что, по планам правительства Ленобласти, к 2023 году открытые мусорные полигоны в регионе должны быть ликвидированы. Пока же они продолжают принимать твердые бытовые отходы, в том числе и полигон в деревне Лепсари, на свалочные газы от которого пожаловались местные жители в прямом эфире.

Жалобу на недостаток мусорных контейнеров в пляжной зоне деревни Коккорево и других населенных пунктах прокомментировала Наталья Самохина.

«Контейнеров на самом деле достаточно, – сказала она. – Но проблема в том, что жители близлежащих крупных садоводств предпочитают не заключать договора на вывоз мусора, а «подбрасывать» его на специальные площадки в окрестных деревнях. Недавно у нас прошло большое совещание с председателями садоводств, которых, к слову, в поселении больше восьмидесяти. Всем были вручены уведомления с просьбой предоставить в администрацию копии договоров на вывоз мусора. Если этого не будет сделано, то в ближайшее время будем выходить в соответствующие органы с исками о привлечении нарушителей к административной ответственности».

Кроме того, по словам Натальи Самохиной, с ноября на территории поселения реализуется комплексная программа регионального оператора, в рамках которой до конца текущего года будут убраны несанкционированные свалки и вывезено более семи тысяч кубометров твердых бытовых отходов. Также глава местной администрации сообщила, что, учитывая пожелания жителей поселения, сделан запрос на дополнительные контейнерные площадки в соответствии с новым паспортом санитарной очистки территории, который в данное время находится на согласовании в надзорном органе.

Завершая «мусорную тему», Андрей Низовский особо подчеркнул, что первым делом следует менять менталитет наших жителей, прививать им полезные навыки по раздельному сбору мусора и ответственность за чистоту окружающей среды.

Светлана Завадская