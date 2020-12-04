Всеволожская больница отмечает свой 130-летний юбилей

4 декабря исполняется 130 лет Всеволожской клинической межрайонной больнице. Главный врач ВКМБ Константин Викторович Шипачев рассказал о том, какой путь прошло детище доктора Зачека.

– Несмотря на такую солидную дату, впервые настоящий день её рождения мы отметили всего пять лет назад. Раньше даты открытия больницы просто никто не знал. Лишь в 2015 году наши молодые специалисты, члены Молодежного совета, озаботились этим вопросом и инициировали архивный поиск. Им удалось обнаружить сведения об истории открытия больницы в декабре 1890 года на этом самом месте, в здании, пожертвованном Еленой Васильевной Всеволожской, урожденной княжной Кочубей.

К сожалению, данных о дальнейшей жизни и развитии лечебницы имени императора Александра II – так она называлась в те годы – не так много. Михаил Петров, первый председатель Молодежного комитета ВКМБ, не оставляет надежды найти документальные свидетельства разных лет, но изо всех архивов приходит стандартный ответ – документы о Всеволожской больнице на хранении отсутствуют. Историческое здание больницы, а также дом, в котором жил ее первый врач Мечеслав Зачек, мы бережно охраняем. Как и память о докторе Зачеке, враче-подвижнике, замечательном профессионале, преданном своему делу и пациентам.

Если подробно изучить всё то, что делал доктор Зачек тогда, в конце XIX – начале XX века, понятно, что сегодня мы продолжаем начатое им, развиваем заложенные им основы: обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи, выездная работа, профилактика заболеваний, снижение показателей младенческой смертности, увеличение продолжительности жизни. И тогда, и сегодня это основные направления работы медицинского учреждения.

– Направления одинаковые, но методы разные…

– Конечно, нам сейчас легче, чем доктору Зачеку. Многие инфекционные заболевания, которые были основной причиной смертности в те годы, сейчас побеждены. Продолжительность жизни возросла с 30 с небольшим до 72 лет, минимальных значений достигла младенческая смертность. Наработаны методики лечения, существуют современные эффективные лекарства, мы делаем операции, о которых Мечеслав Маркелович мог только мечтать – это достижения цивилизационного развития. Однако самое главное не изменилось – человеческий фактор.

В любой больнице, даже самой современной, оснащенной по последнему слову медицинской техники, начиненной технологиями, напичканной супер-препаратами, должен царствовать Врач, который любит людей, любит свою профессию, постоянно совершенствуется, учится, развивается. Врач, который ставит во главу угла спасение пациента, улучшение качества его жизни, для которого слова «помощь», «милосердие» не просто слова, а жизненный принцип. И именно такие люди составляют славу и гордость любой больницы.

У нас есть доктора, медсестры, которые отработали во Всеволожской больнице несколько десятилетий. Они, в буквальном смысле слова, городские легенды. Те из горожан, кто лично не лечился у них, знает их имена от своих родителей, соседей, родственников, а истории лечения, спасения передают буквально из уст в уста. Игорь Львович Нанкин – 43 года возглавлял отделение неврологии. 52 года отработала в нашей больнице Екатерина Петровна Альперович, 47 из них в должности заведующей физиотерапевтическим отделением. Александр Васильевич Козлов, великолепный хирург, спасший десятки тысяч жизней, заслуженно носит звание Почетного гражданина Всеволожска. Елена Александровна Гончарова – уже более 20 лет заведует ПСО кардиологии. Юрий Николаевич Гулев – с 1999 года руководит травматологическим отделением.

Они, а также многие-многие другие заслуженные ветераны – наша гордость, наш золотой фонд. Однако среди молодых врачей, которые росли профессионально и набирались мастерства в стенах нашей больницы, тоже немало прекрасных специалистов. Это и уже ставшие известными Владимир Николаевич Ардеев, Дмитрий Валерьевич Шакалис, Иван Андреевич Ендовицкий, Елена Александровна Коробейникова, Андрей Андреевич Тополян, Никита Дмитриевич Запасников, Карина Хетаговна Цаголова, а также многие-многие другие, вчерашние выпускники, а иногда ещё студенты, в чей адрес приходит множество благодарностей. Их – я уверен – ждет замечательное профессиональное будущее. Им есть у кого учиться и на кого равняться.

Вот один из многих примеров: в прошлом году во Всеволожске произошел несчастный случай: молодой человек упал с 8-го этажа и получил тяжелейшие травмы. Казалось, надежды на спасение человека нет. Однако наши сотрудники сделали невозможное: моментально приехала бригада скорой помощи, очень быстро и грамотно сработали в приемном отделении, провели первые реанимационные мероприятия, и затем в течение нескольких дней его оперировали травматологи, челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, поэтапно восстанавливая жизненные функции, собирая по кусочкам, возвращая человека к жизни.

А потом его бережно и заботливо выхаживали медсестры травматологического отделения. Принимали участие в его спасении опытные, заслуженные врачи, как, например, челюстно-лицевой хирург доктор медицинских наук Дмитрий Юрьевич Мадай, так и молодые – травматолог Эмиль Камильевич Сулейманов, хирург Алексей Владимирович Жуков, а также анестезиологи-реаниматологи, операционные сестры и многочисленные специалисты других профилей. Представляете, этот молодой человек не только выжил, он даже не стал инвалидом! Его мама написала очень трогательное благодарственное письмо, в котором отметила поименно всех, кто подарил жизнь её сыну. Это очень показательный, но не единичный пример отличной, слаженной работы нашего коллектива, тех, кто заслуженно и гордо носит звание «Врач от Бога».

– Наверное, во времена доктора Зачека такое было бы невозможно?

– Да, в те времена пациента просто не успели бы довезти до больницы. Конечно, не нужно сравнивать уровни развития медицины сегодня и сто лет назад, разница очевидна. Но не только технологии и оборудование важны. Новая коронавирусная инфекция в этом году бросила серьезный вызов современной медицине, устроила проверку на быстроту принятия решений и их реализацию. Во всем мире с невиданной ранее скоростью строятся госпитали, производится оборудование и средства защиты, внедряются новые методы лечения. На разработку вакцины от COVID-19 потребовалось всего несколько месяцев, а не годы и десятилетия, как раньше.

Но повторю еще раз – несмотря на новые технологии и современные возможности, главным действующим звеном в процессе спасения человечества от этой напасти являются люди: врачи, медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, санитары. Они сегодня работают со значительной перегрузкой из-за возросшего числа обращений пациентов. К тому же многие из них тоже болеют, и их коллегам приходится работать за двоих, а то и за троих. Потому что новых, дополнительных врачей и медсестер за это время не вырастить. Это самый ценный ресурс, и его необходимо беречь. Все медицинские работники сегодня, вне зависимости, на какой позиции они трудятся, – совершают большой или маленький ежедневный подвиг.

– Как Всеволожская больница отмечает свой юбилей в 2020 году?

– В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки и преду-смотренных в связи с ней ограничений мы не сможем собраться все вместе. Не будет торжественных речей со сцены, концертных номеров и фуршета. Но поздравления будут, будут и подарки. В день своего 130-летия мы отметим денежными премиями 130 наших лучших сотрудников. Мы гордимся тем, что в нашей больнице много семейных династий, причем не только медицинских, и поощряем такую семейственность.

Наши поздравления и памятные подарки ветеранам – а их очень много! – передадут волонтеры, как предписано правилами, соблюдая меры защиты и социальную дистанцию. Небольшие юбилейные сувениры предусмотрены для каждого из 2 500 членов нашего коллектива. А ещё мы подготовили онлайн-фотоальбом, в котором собрали фотографии всех, ну или почти всех, наших сотрудников. Надеемся, и через годы нам будет приятно зайти на сайт и полистать страницы этого альбома, вспомнить, какими мы были в таком непростом, но таком запоминающемся юбилейном, 2020 году.

Дорогие коллеги!

Я хочу от всей души поздравить вас с юбилеем нашей больницы и пожелать, чтобы любые потрясения обходили нас стороной. Чтобы небо за окнами всегда было чистым, смех звонким, улыбки на лицах светлыми и искренними.

Также я хочу поздравить жителей Всеволожска и Всеволожского района – наших дорогих пациентов. Всё, что мы делаем, мы делаем для вас. Все наши усилия направлены на то, чтобы вы меньше болели и реже к нам обращались. А уж если случится такая необходимость, пусть наше с вами общение будет комфортным и продуктивным. Счастья вам всем, благополучия и исполнения заветных желаний. Ну и самое главное пожелание – будьте здоровы!