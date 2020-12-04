Воспитанники Мультицентра отметили День инвалидов интерактивным фестивалем

3 декабря, в Международный день инвалидов, ученики Мультицентра социальной и трудовой интеграции собрались вместе на интерактивном фестивале под открытом небом, который прошел на площадке комплекса MillCreek.

Ребята с энтузиазмом проходили квест-лабиринт, участвовали в конкурсах и успели провести первый в этом году новогодний хоровод вокруг елочки. Весь день для воспитанников Мультицентра работали фудтраки и фотозоны, а изюминкой дня стало ледовое представление.

– Сегодня мы должны привлечь внимание не столько к проблемам людей с инвалидностью и здоровья, сколько к тем достижениям и успехам, которые у них есть, – рассказывает директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Я была бы рада, если бы большинство наших сограждан наконец увидело в наших выпускниках, в выпускниках других учреждений, тот самый общественный потенциал.

Помимо организованной программы, в этот день нашлось время и для душевных посиделок у костра, и даже для азартного хоккейного матча. Искренние эмоции и потрясающая энергия участников превратили мероприятие в яркий и уютный праздник.

Фото пресс-службы администрации ВМР