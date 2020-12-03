Последний бой Николая Грунина

Более 6 000 самолетов во время войны потерпели катастрофу над Ленинградской областью. Примерно 25% мест падений к настоящему времени уже установлены и занесены на виртуальную карту. Остальные еще предстоит искать. Считается, что до сих пор в Ленинградской области не найдены места гибели восьмерых летчиков – Героев Советского Союза. Их имена увековечены на мемориалах, а вот останки, возможно, лежат где-нибудь в полях. Об этом у меня зашел разговор с командиром поискового отряда «Крылья Родины» Виктором Соболевым.

В отряде недавно было сделано очередное открытие. И помог в этом интернет. Отряд «Крылья Родины» ведет свою страничку в соцсетях, и многие жители с удовольствием ее читают. Однажды на страничку написал незнакомец, который видел во Всеволожском районе обломки самолета. Поисковики встретились с ним, и он показал место между Коркинскими озерами и Мурманским шоссе. На этом месте в октябре 2020 года в течение двух дней велись поисковые работы.

Для поисковиков самое главное было – найти номер самолета. По номеру в архиве можно узнать, кто на нем летал. А в журнале боевых действий полка должно быть написано, как погиб самолет. На этот раз поисковикам повезло вдвойне. Они нашли не один, а сразу два номера. В земле, в воронке, лежал фрагмент блока двигателя с номером мотора, а рядом – фрагмент фюзеляжа (лючки) с нацарапанным номером самолета. Помимо этого в воронке нашли обломок винта, осколок бронеспинки пилота и другие мелкие детали. Видимо, другие, крупные части в 50-е годы были вывезены на металлолом. Останков пилота на месте не обнаружили.

Прошел месяц, и судьба летчика, летавшего на этой машине, установлена. Причем Виктор Соболев и его товарищи нашли не только полковые донесения, но и книгу, которая называется «Альбом А.Г. Пронина». А.Г. Пронин был командиром полка, в котором числился сбитый самолет. В своей книге автор опубликовал фотографии однополчан, а под фотографиями – описание их подвигов. Так мы узнали о герое войны.

Самолет, который нашли поисковики во Всеволожском районе, был истребителем МиГ-3 № 3885. На нем летал старший лейтенант Николай Леонтьевич Грунин. Он родился 24 апреля 1917 года в городе Серпухове Московской области. Был коммунистом, имел жену. В Красной Армии служил с 1939 года, а на фронтах Великой Отечественной – с 22 июня 1941 года. В первые же месяцы проявил себя как герой. Так, 9 сентября 1941 года во время патрулирования на подступах к Москве и в небе над деревней Драгуны Тульской области он вступил в бой с вражеским бомбардировщиком Ю-88. В пылу боя Николай Грунин пошел на таран. Ему удалось уничтожить вражеский самолет, а самому остаться живым. Экипаж немецкого самолета был взят в плен.

За такой же точно подвиг другому летчику – Алексею Севастьянову – дали звание Героя Советского Союза, а Грунина наградили только орденом Боевого Красного Знамени.

Но «сталинские соколы» воевали не за награды. И если 9 сентября Николай Грунин совершил таран и остался невредимым, то уже через две недели – 23 сентября 1941 года – он был тяжело ранен. Это произошло под Ленинградом. В тот момент Н. Грунин служил уже в 124-м истребительном авиационном полку противовоздушной обороны 7-го истребительного авиакорпуса. 23 сентября 1941 года летчик на своем истребителе охранял подступы к Ленинграду. В воздушном бою самолет был сбит, но Н.Л. Грунин до последнего старался управлять раненой машиной. Она приземлилась в местечке Полюстрово, при этом летчик получил тяжелое ранение, после чего долго лечился в госпитале.

В характеристике на Грунина написано: «Бесстрашный воздушный боец. Горит желанием после выздоровления уничтожать фашистское зверье в среде сталинских соколов». В феврале 1942 года он наконец-то получил орден Красного Знамени за свой таран. И его подвиги продолжались.

16 сентября 1942 года четыре самолета из 124-го иап (ведущим группы был капитан А.Г. Пронин) патрулировали в районе Невской Дубровки. Перед летчиками стояла задача – прикрывать войска Нев-ской оперативной группы войск. В какой-то момент они заметили два немецких мессершмидта, которые на высоте 5 000 метров вылетели со стороны Шлиссельбурга. Четыре наших истребителя устремились навстречу немцам. Завязался бой. Неожиданно на высоте 7 000 метров появились еще шесть мессершмидтов.

Силы были неравными: против наших четверых МиГов выступило восемь Ме-109. Немцы употребили грамотную тактику. Во время боя два мессера находились выше, два – ниже и четыре – проводили атаки с разных направлений. Два наших истребителя получили сильные повреждения. Из одного выпрыгнул с парашютом старший лейтенант Король. Он получил тяжелое ранение, но остался жив. Николай Грунин тоже выпрыгнул с парашютом, но тот раскрылся слишком рано. Летчик зацепился за стабилизатор и погиб.

На момент гибели старшему лейтенанту Николаю Грунину было 25 лет. Он совершил примерно от 130 до 150 боевых вылетов, и на его счету было несколько сбитых самолетов противника. Согласно донесению полка останки Николая Грунина захоронены на Успенском кладбище в деревне Левашово, потому что там базировался его полк.

Что касается деталей от самолета, найденных поисковиками, то 22 ноября 2020 года в торжественной обстановке их передали в музей аэродрома Левашово, где когда-то базировался 124-й иап и увековечено имя героического летчика Николая Грунина.

Людмила Однобокова

На фото летчики 124-го иап, Н. Грунин крайний слева