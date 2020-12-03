Для Всеволожских дошкольников проводят подкасты и онлайн-марафоны

Во Всеволожском районе реализуется онлайн-программа для детей и родителей «ДОМиНИКА». Занимательный проект направлен на организацию дистанционного досуга семей с детьми, которые в силу различных причин не посещают дошкольные учреждения.

– У нас за плечами богатый опыт организации разных социальных проектов, – рассказывает руководитель АНО «Семейно-молодежного сообщество», руководитель проекта «ДОМиНИКА» Алена Манькова. – Из-за пандемии пришлось пересмотреть формат наших мероприятий. Так родился наш новый онлайн-проект.

Теперь занятия проводят в разных форматах: онлайн-мастер-классы, зум-конференции, видеозанятия, подкасты, чтение детских сказок, онлайн-театр, интеллектуальные игры, конкурсы и викторины, марафоны и консультации по запросам родителей. Все мероприятия проходят в закрытом сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Участники проекта – родители и дети – радостно подключились к инициативе. Они охотно выполняют творческие задания, погружаясь в удивительную атмосферу и получая положительные эмоции. К примеру, семья Елены Бухаровой из подручных средств смастерила «коробочку времени», которую планирует открыть через пять лет.

Ирэн Овсепян