В 47-м регионе снижается уровень безработицы

На Бирже труда Ленинградской области впервые за текущий год зафиксировали сокращение безработных. Если в начале ноября этот показатель составлял 3,17%, то на начало декабря эта цифра упала до 2,96%.

Как отмечают в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области, рост обращения граждан на Биржи труда был связан с пандемией и упрощенной процедурой постановкой на учет. В целом, в этом году районные Центры занятости трудоустроили 21,4 тысячи соискателей. После ведения ограничительных мер трудоустроились 18,8 тысячи безработных. Всего в базе данных Ленинградской области числится 35,2 тысячи человек, из них 30,9 тысячи со статусом безработного. В конце года наметился тренд снижения безработицы.

– Сейчас все меньше и меньше обращений в службу занятости, – отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова. – На этом фоне растет число трудоустроенных граждан. При текущем раскладе можно прогнозировать, что к концу 2020 года уровень регистрируемой безработицы в регионе снизится.

В базе данных районных Бирж труда 25 981 вакансий от 1 920 работодателей, из них 18 611 вакансий (а это порядка 72%) по рабочим профессиям, 7 370 вакансий относятся к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

– Во Всеволожском районе также наблюдается некоторое снижение тенденции роста безработицы, – говорит и.о. начальника Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской области» Наталья Петрова. – Всего у нас 10 795 безработных, что на примерно 300 человек меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Ирэн Овсепян