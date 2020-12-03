Всеволожцы могут выбрать объекты для формирования комфортной городской среды

Администрация Всеволожского района приглашает жителей города Всеволожска принять участие в выборе территорий для благоустройства на 2022 год. Предложения по общественным и дворовым территориям, которые следует включить в программу «Формирование комфортной городской среды», будут приниматься до 13 декабря.

После рассмотрения предложений администрация включит порядка 3–5 территорий в областную заявку. Затем пройдет рейтинговое голосование среди жителей Всеволожска. Напомним, что таким образом был выбран объект благоустройства на будущий год – всеволожцы решили привести в порядок территорию возле железнодорожной станции Мельничный Ручей.

Предложения принимаются до 13 декабря 2020 года по электронной почте vsev.oks@yandex.ru. В заявке следует четко указывать адрес территории, которую предлагается благоустроить, а также оставлять свои контактные данные для обратной связи: ФИО, номер телефона и электронную почту.