Волонтеры-медики раздавали средства контрацепции на улицах Всеволожска

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, волонтеры-медики и активисты «Красного креста» Всеволожского района раздавали прохожим листовки с информацией о ВИЧ и СПИДе, а также дарили молодым людям средства контрацепции.

Акция организована отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. Цель мероприятия – рассказать жителям об опасностях заболевания ВИЧ и СПИДом и о мерах самозащиты и предохранения.

Информационные флаеры и презервативы вручали молодым людям и влюбленным парам волонтеры-медики и активисты организации «Российский Красный Крест» на улицах Всеволожска. Ребята работали на 9 точках: в микрорайонах Южный, Котово Поле, Мельничный Ручей, возле железнодорожной станции Всеволожская и Всеволожского ЦКД, на Заводской улице и Юбилейной площади. Всего было роздано 1 500 презервативов, которые отдел закупил заранее, заключив договор с муниципальной аптекой. Вместе с ними молодежь получала листовку с QR-кодом, отсканировав который, можно узнать, где сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно.

Начальник отдела по молодежной политике Яна Сахацкая считает, что у юношей и девушек должна быть возможность пройти тест анонимно, ведь у многих до сих пор сохранились предрассудки насчет этого заболевания. Раздача презервативов также призвана снизить неудобность темы контрацепции: большинство молодых людей ведет половую жизнь, поэтому очень важно донести до них информацию о предохранении и защите от инфекций. И делать это нужно не путем запретов и устрашений, а с помощью открытого диалога.

Еще одно полезное мероприятие прошло в клубе «Пульс». Его гостям показали фильм журналиста Юрия Дудя «Эпидемия, про которую не говорят», рассказывающий о ВИЧ в России.

Екатерина Королева

Фото отдела по молодежной политике