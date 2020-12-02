Финляндия ждет возвращения российских туристов

Путешественники из России продолжают оставаться желанными гостями в Сайменском регионе Финляндии. Об этом в рамках программы «Диалог с бизнесом», которую реализует Ленинградская областная торгово-промышленная палата, заявила директор по развитию агентства по туристическому маркетингу региона Иматра и Лаппеенранта (ГоуСаймаа Оу) Екатерина Вехвиляйнен.

– Доля российских туристов к нам составляла более 80%, – отметила Екатерина Вехвиляйнен. – Сейчас их очень не хватает. Для поддержки приграничного бизнеса правительство Финляндии в течение первых двух недель выдавали крупным компаниям гранты на новые идеи.

Дополнительные меры были предусмотрены и в сфере ресторанного бизнеса, который оказался не у дел и вынужден был приостановить деятельность. Со временем туристическая отрасль перестроились под местных отдыхающих, и бизнес постепенно отходит от шока.

Однако для российских туристов границы Еврозоны по-прежнему закрыты. А значит, путешественники из России не могут поехать в Финляндию.

– Лаппеенранта и Иматра готовятся к встрече с Йоулупукки, – отмечает Екатерина Вехвиляйнен. – Но Рождество и ярмарки будут проведены в небольших форматах и с соблюдением всех мер безопасности. Сейчас сложно говорить о будущем, но мы надеемся, что скоро увидимся!

Ирэн Овсепян