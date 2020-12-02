Восемь коллективов ДДЮТ получили свидетельства «Образцовых»

За высокий художественный уровень творческой деятельности и исполнительного мастерства коллективы Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района отмечены высоким званием.

Свидетельства «Образцовый детский коллектив» вручили в рамках научно-практической конференции по проблемам дополнительного образования. Мероприятие транслировалось в ZOOM.

Отметим, что звание образцового коллективам присуждается раз в пять лет. В этом году оно было присвоено ансамблю русской музыки и песни «Узорица», фольклорному ансамблю «С-говор», музыкально-хоровой студии «Гармония», хоровой студии «Тоника», хореографическим ансамблям «Надежда» и «Фейерверк», детскому хореографическому коллективу «Коломбина» и театральной студии «Люди и куклы».

– Получившие высокий статус коллективы давно известны в области, – отмечает руководитель ДДЮТ Всеволожского района Александр Моржинский. – В их копилке наград многочисленные победы во всероссийских и международных конкурсах. При этом ребята, которые посещают коллективы ДДЮТ, не сосредоточены на одной деятельности и получают комплексное образование.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива