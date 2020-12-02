Во взорвавшемся доме во Всеволожске введен режим ЧС

Глава Всеволожского района Андрей Низовский подписал постановление, согласно которому в пострадавшем от взрыва доме на Добровольского, 22 введен режим ЧС. Об этом было сообщено жильцам поврежденного подъезда на внеочередном собрании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло 1 декабря.

По результатам технического обследования 12-этажного дома, которое прошло ранее, небезопасными были признаны полностью два верхних этажа (по семь квартир на каждом) и три квартиры на 10-м этаже. Таким образом, в зону ЧС попали 17 квартир. Как отмечается в постановлении, в ходе аварийно-восстановительных работ границы зоны ЧС могут быть скорректированы.

По визуальным оценкам специалистов, сейчас замене подлежат потолочные плиты 204-й квартиры, а также стеновая плита с рядом стоящей 203-й и плита с нижерасположенной 198-й квартирой. Необходимо отремонтировать и часть вентиляционной шахты на чердаке. Также нужно восстановить наружную стену дома, пострадавшую при взрыве.

Помимо введения режима ЧС, на заседании комиссии было решено организовать дежурство спасателей на данном участке и усилить охрану общественного порядка, чтобы пресечь возможную кражу личного имущества жильцов. Также муниципальные власти разрабатывают комплекс мер по оказанию материальной помощи пострадавшим. Жильцам поврежденных квартир обеспечат проживание на время устранения последствий взрыва.