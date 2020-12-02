Александр Дрозденко поздравил многодетные семьи

В минувший понедельник, 30 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел торжественную церемонию награждения знаками отличия региона «Слава Матери» и «Отцовская доблесть». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, награды многодетным родителям вручили главы муниципальных районов.

Обращаясь по видеосвязи к собравшимся, глава региона выразил надежду, что дистанционный формат встречи, обусловленный заботой о здоровье людей, не помешает почувствовать теплоту и восхищение, которое он испытывает в отношении многодетных родителей.

В этом году к региональным родительским наградам представлены 16 многодетных матерей и 9 отцов из 12 районов Ленобласти. Вместе с почетным знаком «Слава Матери» и «Отцовская доблесть» родители получили денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Напомним читателям, что знак «Слава Матери» учрежден в Ленинградской области в 2007 году. За это время награду получили 378 многодетных матерей. Знак отличия «Отцовская доблесть» был учрежден в 2014 году, его обладателями стали 80 многодетных отцов.

Самый многочисленный блок награжденных был во Всеволожском районе. Сразу три многодетных матери – Светлана Юрьевна Высоцкая, Екатерина Анатольевна Кербик и Юлия Владимировна Камерзанова получили знаки отличия «Слава Матери». О них и их дружных семьях мы рассказывали в прошлом выпуске газеты.

Знаком «Отцовская доблесть» был награжден также житель Всеволожского района Дмитрий Николаевич Киселев, священнослужитель в приходе храма Святых благоверных князей Бориса и Глеба в поселке Агалатово. Вместе с супругой Ольгой Валентиновной он работает в ассоциации приемных родителей, ведет большую работу по улучшению инфраструктуры и повышению безопасности проживания детей и взрослых в его родной деревни Юкки. Так, например, в течение последних восьми лет семья Киселевых организовывает субботники с раздельным сбором мусора на берегу местного Тохколодского озера. Кроме того, Дмитрий Николаевич в свое время выступил инициатором строительства храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках.

В ходе церемонии также были вручены Благодарности Губернатора Ленинградской области – во Всеволожском районе их получили Виктория Алексеевна Черемхина и Евгения Юрьевна Шарипова. Завершилось мероприятие подведением итогов районного этапа областного конкурса «Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе». В числе победителей – Ирина Владимировна Кисиль, Любовь Сергеевна Рыбакова и Ольга Васильевна Воронина. Они продолжат борьбу в финале.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина