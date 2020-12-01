«Чингачгук» приехал в Кузьмолово

Поселок Кузьмоловский примерил на себя роль съемочной площадки для нового сериала под рабочим названием «Чингачгук». Остросюжетный полицейский детектив снимает телеканал НТВ.

Всеволожский район не в первый раз привлекает внимание киноделов. «Всеволожские вести» уже писали, что некоторые сцены популярного сериала «Морские дьяволы» отсняты на Медном озере, а Всеволожская школа Олимпийского резерва выступила в качестве декораций для спортивной драмы. А теперь и жители поселка Кузьмоловский смогут увидеть знакомые улицы в художественном фильме.

Сериал расскажет историю немногословного участкового Ильи Чугунова по прозвищу «Чингачгук», которому предстоит раскрыть сложное дело о серийном убийце. Работа Ильи усложняется тем, что руководство отказывается связывать убийство девушек в одну серию: участковый берется вести расследование в одиночку. Премьерный показ сериала запланирован на будущий год, а пока съемочная группа продолжает работать в Кузьмоловском.

Фото пресс-службы администрации МО «Кузьмоловское ГП»