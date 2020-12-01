Реставрация усадьбы Приютино начнется в 2021 году

Комитет по сохранению культурного наследия поделился планами по восстановлению «дворянских гнезд» Ленинградской области. Среди значимых культурных объектов, реставрация которых намечена на будущий год, – усадьба Приютино во Всеволожске.

Приютино – гостеприимная усадьба Олениных, которую из-за многочисленных хозяйственных построек называли еще и мызой. Сейчас в бывшей дворянской усадьбе работает музей: в здании восстановлены интерьеры, соответствующие назначению комнат, а экспозиция содержит материалы, связанные с жизнью семьи Олениных и гостями усадьбы.

Согласно проекту реставрации в Приютино будут восстановлены все 9 исторических строений. На месте второго господского дома создадут фонды и литературную гостиную, где будут проходить концерты и тематические вечера. Новое назначение получат восстановленные прачечная, людская, хлебный магазин, кузня, молочный и винный погреба. Планируется расширить и тематику музея: экспозиция будет более широко охватывать быт и культурные особенности России ХIХ века.