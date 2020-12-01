Рахьинские добровольцы тушили условный пожар в Доме культуры

30 ноября в Рахье прошли пожарно-тактические учения добровольной пожарной команды Рахьинского поселения. По легенде, загорелся первый этаж Дома культуры.

Председатель совета Всеволожского местного отделения Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Валентин Завьялов рассказывает, что команда выезжает на вызовы не только в Рахью, но и в Романовку и другие ближайшие поселения. Эта организация создана, чтобы прийти на подмогу Всеволожской пожарно-спасательной части. Добровольцы могут прибыть на место раньше и не допустить распространения огня. Бывает и так, что пожарная команда справляется собственными силами.

Рахьинская пожарная команда состоит из пятнадцати человек, трое из них постоянно находятся на дежурстве. Недавно подобная команда появилась и в Дубровке. ДПК Всеволожского района существует уже два года, внося существенный вклад в пожаротушение. Кроме того, команда занимается профилактикой возгораний: проверяет исправность пожарных гидрантов, проводит профилактические беседы с населением, проверяет различные объекты на предмет пожарной безопасности.

Тушение условного пожара прошло без нареканий. Добровольцы оперативно прибыли на место и «побороли огонь», который, по задумке, вспыхнул на первом этаже ДК. Затем им на помощь прибыла Всеволожская пожарно-спасательная часть.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина