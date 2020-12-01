Михаил Левшин: «Театр – это расширение жизни»

Михаил Александрович Левшин – художественный руководитель областного Театра «Комедианты», заслуженный деятель искусств России, рассказал о состоявшихся в этом сезоне премьерах.

– Как проходит 2020 год для театра?

– У нас есть спектакль «Поллианна» по роману американской писательницы Элинор Портер, который мы с успехом играем и в области, и дома. В «Поллианне» есть тема «Игра в радость»: 11-летняя девочка придумала такую игру, что во всех дурацких, нелепых, обидных, почти драматических ситуациях надо находить свои плюсы, находить, чему можно порадоваться. Так вот, в это ковидное время, когда апрель, май, июнь, июль, август и почти весь сентябрь (начали только 21 сентября) мы не играли, мы тоже искали свои плюсы. Когда возвращаешься к любимому делу – уже радость. В августе мы целый месяц репетировали, не играя. Использовали это время очень полноценно: каждый день по две-три репетиции. 13 октября у нас состоялась премьера спектакля «Сегодня расписался с одной, завтра – с другой» по пьесе Катаева «Квадратура круга».

– Какое-то водевильное название.

– Так это водевиль, и у Катаева водевиль. 7 ноября у нас снова была премьера – спектакль по пьесе Юлии Тупикиной «Джульетта выжила». На 12 декабря намечена премьера спектакля по произведениям великого французского писателя Эриха Эммануила Шмидта – «Дети Ноя». Это про то, как бельгийский священник спасал мальчиков от концлагеря, от смерти. Когда мы узнали, что это был реальный человек, меня это особенно вдохновило.

Сейчас мы заканчиваем сложный, но интересный проект «Повесть о Сонечке» со стихами Марины Цветаевой, песнями на ее стихи – с условным названием «Марина какое счастье». В спектакле участвует заслуженная артистка России Нина Мещанинова.

Вот какое количество премьер! У меня такое ощущение, что, если бы не было ковида, мы бы так не сконцентрировались, не собрались, чтобы выпускать премьеры. А когда выходит премьера, если она хорошо принимается, мы видим, что все усилия не зря – это большое счастье и путь к здоровью.

– Расскажите о спектакле «Джульетта выжила»: как прошла премьера?

– В 2014 году очень талантливый человек, урожденная в Сибири, в Красноярске, Юлия Владимировна Тупикина написала пьесу про пандемию. Она предсказала, как трудно общаться людям, как молодые люди Ромео и Джульетта не могут встретиться из-за соблюдения карантинных мер. Как из-за этого гибнет любовь, которая возникла по скайпу. Про старшее поколение, которое застало другое время. Есть такая сцена, когда герои по скайпу ходят друг к другу в гости.

В августе в Белгороде проходил фестиваль на открытом воздухе. Наш спектакль «Джульетта выжила» там получил Гран-при. Потом, когда мы начали играть этот спектакль в театре, стало понятно, что он обязательно нужен.

Хочу сказать о программе «Диалог», где мы обсуждаем со зрителями интересные, спорные пьесы, которые мы не всегда можем взять в репертуар, потому что у нас есть свое лицо, своя особенность: у нас нет раздеваний, нет нецензурщины, которые переворачивают смысл пьесы, мы уважаем автора. Мы даже заказали пьесы, чтобы потом их играть для молодых людей, для подростков, и обсуждать с ними. Пьесу о выборе жизненного пути нам специально написала Екатерина Назаренко, она называется «Разговор о мечте». История с коронавирусом нам немного помешала, но мы пьесу отрепетируем и обязательно повезем в школы: сначала будем играть спектакль, а потом обсуждать тему, как выбирать жизненный путь, чему себя посвятить. Это очень насущный вопрос для старших школьников.

– В одном из интервью вы рассказывали, как вашему театру удалось не только родиться, но и выжить в 80 – 90-е годы среди множества других студий и театров. вы говорили, что это случилось, потому что Вы нашли волшебную формулу. Что это за формула?

– Дело в том, что первый спектакль, с которого началась история театра, назывался «Страсти по-итальянски» на основе пьес Эдуардо Де Филиппо. Мы придумали такое сценическое решение, что в зал, в каком бы месте ни шел спектакль, входят три артиста, такая маленькая бродячая труппа, и она, эта труппа, и все, кто в зале, находятся в Неаполе. Артисты выходят и говорят друг другу: «Джованни, посмотри, какая у нас сегодня прекрасная публика, какие необыкновенные лица, какие синьоры и синьорины!» Этим мы сразу располагаем к ним себя и их к себе. Вот эта формула любви помогла нам и дальше. Наша главная цель – не потерять доверие зрителей. Мы хотим, чтобы зрители поверили нам, наша задача – быть с ними в некоем соединении в тот вечер, когда они пришли в театр. Возвращаясь к спектаклю «Страсти по-итальянски»: дальше мы со зрителями играем кусочек постановки, мы с ними репетируем, даем им фразы какие-то, что вызывает огромную радость зала и артистов. Этот спектакль идет до сих пор, ему уже 30 лет. В ноябре, например, его увидели в Волосово и в Волхове. Так что следите за афишей, мы с удовольствием увидим вас в зале, вы выйдете на сцену и сыграете итальянку.

– Это волнующе…

– Мы привлекаем зрителей не только в этом спектакле. В «Детях Ноя» рассказчик-герой общается со зрителем, рассказывает историю Ноя, говорит то, что мы должны знать, в «Лекаре поневоле» по Мольеру общение тоже есть. Не во всех спектаклях так, конечно. В спектакле «Волки и овцы» с залом, конечно, напрямую не общаются.

– Я в вашем театре смотрела как раз «Волки и овцы» по Островскому. Как сейчас, в условиях пандемии, в зале сидят зрители?

– У нас зал маленький: на сто с небольшим человек. Все зрители в масках, перед спектаклем мы проверяем температуру, есть возможность дезинфицировать руки. Мы держимся. Совсем мы этого не миновали, у нас бывали замены, для спокойствия сдаем тесты.

– Каков ваш зритель?

– Он в основном среднего возраста, как правило, образованный. Считает, что у него есть необходимость ходить в театры, что он что-то упустит, если не сходит. У нас хороший зритель. Один из самых интересных, нравящихся мне, забавных мнений из нашей книги отзывов: «Ваш театр – единственный, в котором я не сплю». Это очень высокая оценка.

– Театр может воспитать зрителя?

– Театр не может перевоспитать характер буквально, но человек становится духовно богаче. Он что-то узнал, чего раньше не очень знал. Вот пример из кино. Был фильм «Странная женщина», где Ирина Купченко играла женщину, прекрасно устроенную в жизни, ее муж – какой-то атташе по внешне-экономическим связям, и она вдруг поняла, что его не любит, и все в ее жизни поменялось. Я подумал, что я пропускал таких женщин, наверное, они ходят где-то рядом, ждут свою любовь и живут тем, что что-то хорошее все равно должно произойти. Я стал после этого фильма к таким женщинам внимательнее относиться. Я что, перевоспитался или как? Это расширение жизни, появление в ней того, чего я не знал, упускал раньше. Приходя в театр, я могу обнаружить, что есть такие вещи, мимо которых проходишь, а они очень важны, чтобы правильно, активно воспринимать жизнь.

– С 1992 года театр «Комедианты» проводит благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Петербурга детям». В этом году удалось его продолжить?

– В этом году нам правильно сказали: «Не прекращайте это дело!». В интерьерах дворцов мы играли спектакли, проводили экскурсии для детей из детских домов Ленинградской области. Фестиваль долго живет, потому что имеет большой спрос. В этом году мы организовали это иначе: в интерьере дворца снимаем спектакль, проводим экскурсию, а потом торжественно привозим видео в детский дом. Разные театры играют в разных дворцах. А дети потом смотрят.

– Будем надеяться, что в 2021 году нас полноценно выпустят из изоляции, будем видеться чаще.

– Да, очень надеемся на это.

Елена Гордиенко