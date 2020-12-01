Кудрово с Ладожским вокзалом может связать железная дорога

Областной комитет по транспорту обсудил создание железнодорожного маршрута Кудрово – «Ладожская» – «Волковская». Проект планируют реализовать к середине 2021 года, выбрано ориентировочное место для будущих платформ.

Новый маршрут станет удобной альтернативой автобусу: стоимость проезда будет сопоставима, а вот время в пути составит всего 20 минут. Чтобы запуск электричек не создавал заторов на въезде и выезде из города, специалисты проведут необходимые замеры интенсивности дорожного движения через железнодорожный переезд. Ожидается, что время закрытия проезда на пересечении путей не будет превышать трех минут.

Проект обсуждался зампредом областного правительства по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергем Харлашкиным на выездном совещании. В рабочей встрече приняли участие представители муниципальных властей и Октябрьской железной дороги. По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, на данный момент технических препятствий, мешающих реализации проекта, не обнаружено.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»