Александр Дрозденко провел совещание по ЧП во Всеволожске

29 ноября около 10 вечера на 12-м этаже жилого дома во Всеволожске произошел взрыв. На место оперативно выехали спецслужбы, жители двух верхних этажей здания эвакуированы.

Спасатели и специалисты госстройнадзора Ленобласти признали безопасным возвращение жильцов подъезда до 9-го этажа включительно. Три квартиры 10-го этажа были признаны небезопасным. Таким образом сейчас временно расселены 34 человека.

В понедельник, 30 ноября, губернатор Ленинградской Александр Дрозденко провел экстренное совещание по устранению последствий ЧП. Глава региона обязал в кратчайшие сроки обеспечить надежность кровли и восстановить конструктив дома. Также Александр Юрьевич обещал обеспечить финансовую помощь жильцам, чье имущество пострадало. Кроме того, регион возместит затраты на восстановительные работы дома.

Сегодня на объекте работает комиссия, которая определит сумму ущерба и порядок ввода режима ЧС. Как отмечают специалисты, коммуникации здания при взрыве не пострадали, а значит, жители первых этажей не останутся без света, воды и электричества. Устранить последствия взрыва планируется до Нового года, однако точные сроки можно обозначить только после заключения экспертной комиссии.

Фото пресс-службы администрации ВМР