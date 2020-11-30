В Рахье открылась многофункциональная детская площадка

Ноябрь закончился для жителей Рахьи на радостной ноте – в поселке появилось новое общественное пространство. Многофункциональная детская площадка стала результатом реализации первого этапа проекта по облагораживанию обширной территории, примыкающей к местному Дому культуры.

Территорию благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь рядом с местным Домом культуры появилась детская площадка, разделенная на несколько зон. Детей ждут качели, баскетбольное кольцо, игровое пространство с горками, а также большие шахматы. Последние вызвали среди малышей немалый интерес, ведь подобное встретишь нечасто. Для взрослых установили уютные скамейки. Кроме того, здесь разместили деревянные домики, предназначенные для торговли на праздниках. Некоторые из предпринимателей успели оценить новинку на открытии площадки.

На торжественной церемонии собрались глава районной администрации Андрей Низовский, глава Рахьинской администрации Наталья Самохина, глава Рахьинского поселения Александр Дубинин, а также активная мама из Рахьи Ольга Кулик. Последнюю пригласили неслучайно – Ольга принимает участие в различных конкурсах и всегда в курсе происходящего в поселении.

По мнению Андрея Александровича, площадка точно станет центром притяжения для местных детей. Администрация не собирается останавливаться на достигнутом, в следующем году также будут активно вестись работы по благоустройству поселка. После торжественного открытия наградили победителей и участников конкурса рисунка «Профессия наших мам», а вокальный коллектив «Звездопад» порадовал гостей своим выступлением.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина