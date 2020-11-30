В Морозовке День матери отметили открытием общественного пространства

27 ноября в Морозовском городском поселении торжественно открыли новое место для активного досуга взрослых и ребятни. Мероприятие приурочили к празднованию Дня матери.

Общественное пространство благоустроено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». При реализации проекта местная администрация опиралась на пожелания жителей поселка –возле стелы «Я люблю п. Морозова» уютно расположились детская и спортивная площадка, крытые тренажеры и турники, и конечно же скамейки. Таким образом новое общественное пространство станет местом отдыха для жителей всех возрастов.

Церемония открытия прошла в преддверии Дня матери, поэтому в ходе торжественной части многодетным семьям поселка вручили благодарности и памятные подарки. На мероприятии присутствовали немногочисленные гости и официальные лица, однако все желающие могли подключиться к онлайн-трансляции праздника. В режиме онлайн жители поселка могли присоединиться к поздравлениям и оценить яркую программу, специально подготовленную творческими коллективами местного Дома культуры ко Дню матери.