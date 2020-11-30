Всеволожский район отличился на чемпионате мастерства «Абилимпикс»

Воспитанники Всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции привезли «золото» и «серебро» с национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». В соревновании приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья, прошедшие региональный отборочный этап.

Чемпионат «Абилимпикс» проходит в шестой раз. Ключевые задачи мероприятия – профессионально ориентировать людей с инвалидностью, а также мотивировать их на получение дополнительного образования. Ленинградскую область в этом году представляли 43 участника, которые уже доказали свои мастерство, навыки и трудолюбие на региональном этапе.

Среди призеров чемпионата оказались сразу двое воспитанников Всеволожского Мультицентра: Роман Кузьмин завоевал «золото» в номинации «Лозоплетение», а Екатерина Васильева взяла «серебро» в номинации «Клининг».

Мероприятие проходило семь дней – с 23 по 29 ноября – на нескольких образовательных площадках области. Экспертное жюри следило за проведением конкурса через камеры видеонаблюдения.

Фото Регионального центра развития движения «Абилимпикс» по Ленинградской области