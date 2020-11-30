Андрей Низовский оценил качество питания нового детсада в Мурино

Детское учреждение, рассчитанное на 180 мест, открылось в жилом комплексе «Муринский посад» на прошлой неделе. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский проинспектировал новый садик и оценил качество детских обедов.

Уже по доброй традиции детские сады Всеволожского района сдают не только в красивой обертке, но и с привлекательным содержанием: милый дизайн на стенах, просторные игровые комнаты с яркими игрушками, удобная мебель, мягкий спортинвентарь. В уютных комнатах ребятня сможет как весело проводить время, так и подготавливаться к школе: новый садик рассчитан на 12 групп от двух до семи лет.

Глава района Андрей Низовский, пользуясь случаем, уделил внимание и мастерству местных поваров. Гостей кормили тем же, чем и малышей, – суп с клецками, бутерброды с маслом и сыром, пирожками и главным блюдом – картофельным пюре с котлетой.

– Куриный супчик и выпечка – выше всяких похвал! – прокомментировал блюда Андрей Низовский. – Вспоминаю свое детсадовское детство с запеканкой из макарон и чувствую большую разницу.

Отметим, что Всеволожский район увеличивает сумму на детское питание из своего бюджета, что позволяет создавать более разнообразное и насыщенное меню в детских садах и школах. Также ведется строгий контроль на соответствие продуктов ГОСТу, проводятся регулярные проверки с забором проб готовых блюд. Как отмечает председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко, жалобы на детское питание поступают редко.

Фото пресс-службы администрации ВМР