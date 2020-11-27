Поэты против пандемии

Санкт-Петербургский Дом писателя и Ленинградская областная универсальная научная библиотека объединили усилия в борьбе с коронавирусом. В течение двух недель писатели и поэты города и области проводили поэтические турниры «Поэзия против пандемии».

Дмитрий Григорьев, Валерий Земских, Евгений Мякишев, Алексей Филимонов, Нина Савушкина, Борис Чечельницкий, Владимир Шемшученко посредством широкой интернет-трансляции в режиме реального времени радовали зрителей и слушателей Санкт-Петербурга, Выборга, Соснового Бора и многих других городских и сельских поселений Ленинградской области своими стихами, написанными во время самоизоляции.

Инициаторы и ведущие турнира – директор Дома писателя поэт Евгений Лукин и директор библиотеки Ирина Семенова – отметили, что жизнерадостная поэзия способна усилить наше сопротивление повальному эпидемиологическому поветрию.

Из своего дачного уединения к акции присоединился известный российский писатель Евгений Водолазкин, пожелавший участникам душевного здоровья и творческого вдохновения.

Соб. инф.