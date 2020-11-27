Ленинградская панорама: не попасть в опасные соцсети

Экстремисты все чаще совершают атаки на нашу молодежь в Сети.

Онлайн-конференция, посвященная предупреждению распространения идеологии экстремизма в информационном пространстве, прошла в региональном представительстве ТАСС. Эксперты и журналисты делились информацией о современных медиатехнологиях для пропаганды и организации кибератак, обсуждали, как бороться с отдельными всплесками экстремизма в интернете и как не попасть на удочку манипуляторов.

По словам Алексея Игнатова, представителя управления Роскомнадзора по СЗФО, в СМИ экстремистские материалы практически не появляются. Потому что СМИ прекрасно понимают свою ответственность: что можно публиковать, а что нельзя. Весь противоправный контент размещается в интернете.

– Роскомнадзор проводит большую разъяснительную работу среди школьников, студентов по защите своих персональных данных, по нюансам размещения информации о себе в интернете. Ведь сегодня молодежь выкладывает их, не представляя, к каким последствиям это может привести, – поделился Алексей Игнатов.

Елена Валитова, представитель Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, рассказала, как экстремизм проявляется в интернете, какие опасности таит эта угроза.

Есть определенный набор манипулятивных приемов, техник, тезисов, с помощью которых аудитории доносятся взгляды, которые выгодны экстремистским идеологам. Чем берут радикальные идеологи? Это полная настройка контента на целевую аудиторию: используются понятные лозунги, популярная музыка. И грамотное SMM-продвижение этого контента.

– Действительно, соцсети знают о нас очень многое: круг общения, какие музыкальные группы мы предпочитаем, как долго смотрим тот или иной контент… Это на руку радикальным идеологам, – считает Елена Валитова. – Людям, занимающимся вербовкой, стало легче определить уязвимых лиц, и функционал соцсетей в этом случае им большой помощник.

Молодым людям, прежде всего, надо научиться использовать настройки социальных сетей, чтобы защитить свою личную безопасность, ограничить конфиденциальность своих данных, оградить себя от нежелательных контактов. Важно осмысленно подходить к публикациям в интернете.

Иммунитет к экстремистской идеологии включает в себя умение конструктивно выражать собственные эмоции, потому что экстремистские вербовщики – тонкие психологи и, выясняя по анализу профиля в соцсети эмоциональное состояние человека, находят те болевые точки, на которые можно воздействовать. Поэтому, находясь в кризисном состоянии, нужно быть начеку, поменьше писать об этом в соцсетях.

Юрий Попов, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рассказал, что на фоне событий на Северном Кавказе стал проявляться этнический экстремизм. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге возбуждено несколько уголовных дел по экстремизму – касательно конфликта в Нагорном Карабахе, по ним есть обвиняемые, проводятся следственные действия.

Игорь Иванов