Ленинградская панорама: каждый выбирает по себе

Павел Коржавых, заслуженный мастер спорта РФ, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу – о важности увидеть перспективу и не свернуть с пути.

– Когда в 1997 году я пришел в секцию дзюдо, гаджетов еще не было, игровые приставки только появились, и не стояла задача оторвать детей от телефонов и компьютеров. Спорт был для нас хобби, возможностью занять себя. Кстати, секция дзюдо была единственной профессиональной в моем родном поселке Поляны Выборгского района. Не скажу, что прямо все ребята рвались в дзюдоисты. Но кто пришел в зал, сделал для себя выбор, тот через какое-то время видел качественный скачок – дзюдо закаляет характер, вырабатывает целеустремленность, силу воли.

Сейчас мало что изменилось. Я тренирую детей, в основном старших школьников, и вижу: кто хочет – тот добьется. Разумеется, важна поддержка взрослых, в первую очередь родителей. Хорошо, если в семье направляют ребенка, помогают ему. Нужно развивать у детей любовь к спорту, учить их формировать и достигать цели.

Спорт, особенно когда мы говорим о серьезных занятиях, – это огромная работа, большие нагрузки. Тренировки очень непросто совмещать с учебой. На соревнованиях ты выкладываешься по полной программе, отдаешь все силы, эмоции, энергию. Достижения, медали, звания – все это не падает с неба.

Я пытаюсь донести до своих воспитанников, что спорт будет им помогать всю жизнь. Это некий механизм, который организует твою жизнь. Это коллектив таких же сильных личностей, это здоровая атмосфера. Одним словом – будущее.