Ленинградская панорама: где воевали деды и прадеды

К 75-летию Великой Победы при поддержке администрации Ленинградской области реализован масштабный онлайн-проект «По следам боевой славы». В его рамках было создано шесть аудиогидов, посвященных значимым событиям битвы за Ленинград.

Идея создания аудиогидов принадлежит руководителю Сообщества петербургских блогеров Павлу Прокофьеву: «Подобные проекты по историческим местам мы делаем давно, а поскольку этот год особый, юбилейный, мы решили составить путеводитель по воинским мемориалам Ленинградской области и собрать их в несколько маршрутов, по которым может проехать каждый желающий. Чтобы проект получился, важно было сложить такой своеобразный пазл из всех заинтересованных партнеров, и нам это удалось».

С реализацией проекта помогла региональная общественная организация «Мастерская свободы». Все тексты были написаны знатоком истории и автором книг из серии «Неизвестная блокада», журналистом медиахолдинга «Комсомольская правда» Анатолием Аграфениным. Озвучку выполняли диджеи «Дорожного радио», которое также поделилось архивом песен военных лет.

«Особая благодарность губернатору области, Комитету по печати региона за финансовую поддержку проекта. Александр Дрозденко согласился также на наше предложение поучаствовать в записи одного из аудиогидов: рассказал о памятнике «Полуторка» в Дусьево и мемориальном знаке «Неизвестному шоферу», – говорит Павел Прокофьев.

Проект «По следам боевой славы» – это аудиогиды по шести направлениям: Дорога жизни, Невский «пятачок», Малая Дорога жизни, Гатчина и Лужское направление, Мурманское шоссе – Кобона – Тихвин – Бокситогорск, а также Ораниенбаум и Юго-Западная линия фронта. Аудиозаписи были сделаны еще весной, а в июне журналисты и блогеры начали совершать еженедельные автопробеги по этим маршрутам. Условие участия в поездках – размещение постов по их итогам у себя в блоге. По всему маршруту участники экспедиций также возлагали цветы к мемориалам и воинским захоронениям, зажигали поминальные свечи.

«В общей сложности мы проехали более 1500 километров. Я сопровождал все эти группы и между трансляциями самого гида периодически рассказывал какие-то подробности, не вошедшие в аудиозаписи, – вспоминает Анатолий Аграфенин. – Эта поездка была еще и очень эмоционально насыщенной, ведь это было прикосновение к героическим и трагическим страницам нашей истории. Например, комок подступает к горлу, когда находишься на месте батареи «А» на Дудергофских высотах, где орудия с «Авроры» защищали подступы к Ленинграду и где после захвата батареи фашисты сожгли заживо раненых моряков. Или на месте сожженной деревни Большое Заречье, от которой остались только остовы печей.

В этих поездках принимали участие не только петербургские блогеры, но и блогеры из других городов. Благодаря тому, что они написали за это время много заметок, сделали много фотографий и видеороликов для социальных сетей, информация о местах боевой славы Ленинградской области разлетелась по всей стране. И еще были трогательные моменты: когда блогеры общались со своими подписчиками, выяснялось, что некоторые из них смотрят эти трансляции, чтобы своими глазами увидеть, где воевали их деды и прадеды».

Все, кто интересуется отечественной историей, сегодня тоже могут отправиться по этим маршрутам. Каждый из них рассчитан примерно на однодневную автомобильную поездку, хотя слушать рассказы гида можно и путешествуя на велосипеде или даже пешком. Для этого нужно установить приложение izi.TRAVEL на вашем гаджете и найти через поиск выбранный вами маршрут проекта «По следам боевой славы». Чтобы не зависеть от мобильного интернета, можно заранее скачать аудиогид, и тогда он будет работать офлайн. Помимо этого, проект представлен и в виде сайта последамбоевойславы.рф.

«Тема Великой Отечественной войны актуальна не только в связи с юбилейными датами, – уверен Павел Прокофьев. – Путешествуя по местам воинской славы, мы у многих памятников и мемориалов встречали людей, приехавших почтить память погибших. Причем многие были с детьми. Значит, эта тема действительно волнует наших граждан, она важна для них. Так что считаю, что мы сделали классный проект и полезный продукт, которым можно будет пользоваться еще много лет».

Ольга Кожина

Фото блогеров – участников проекта