Компьютерная модель – вместо бланковой: ЕГЭ по-новому

Апробация ЕГЭ по информатике в соответствии с новыми требованиями состоялась на днях во Всеволожской школе № 3. Госэкзамен по этой учебной дисциплине выпускники школ сдают уже не один год, но решение о его переводе в компьютерный формат было принято совсем недавно.

До 2020 года ЕГЭ по информатике, которая немыслима без компьютера, школьники сдавали… в бумажном виде. Потребовалось несколько лет подготовки к переводу этого экзамена на компьютеры, что, конечно, вызвало изменения и в самом порядке проведения испытания.

Апробация понадобилась для выяснения готовности регионов к компьютерному ЕГЭ. Перед началом внедрения новой системы необходимо проверить техническую оснащенность школ, дополнить пункты экзамена новой техникой, обучить учителей и организаторов.

Участников экзамена в начале учебного года проинформировали о грядущих изменениях, а теперь предложили поучаствовать в пробном экзамене. Выпускников, которые выбирают ЕГЭ по информатике, год от года становится все больше – такова тенденция. По официальной статистике, в России в 2018 году этот экзамен сдавали 71 704 человека, в 2019 – 80 025, а в прошлом году ЕГЭ по информатике выбрали 83 610 школьников.

В нашем регионе тоже увеличивается число выпускников, выбравших эту современную дисциплину. Так, в прошлом году снова возросло число участников ЕГЭ по информатике и ИКТ. Правда, увеличение было небольшим из-за сложной эпидемиологической ситуации – всего на 1,2%. Примечательно другое: этот прирост в Ленинградской области обеспечил Всеволожский район.

Сколько наших выпускников выберут ЕГЭ по этому предмету в 2021 году, пока точно неизвестно, но 52 из них уже приняли участие в пробном экзамене. С двумя из них мы побеседовали. Одиннадцатиклассники ВСОШ № 3 Николай Дюков и Артем Климов изучают информатику, причем с большим интересом, с восьмого класса. Первый из них в будущем станет программистом, второй мечтает получить профессию инженера-электрика. С вузами, судя по всему, эти ребята уже определись. Оба будут сдавать ЕГЭ по информатике.

На вопрос, зачем нужна информатика современному молодому человеку, Артем отвечает, что, во-первых, она требуется для учебы и будущей работы, а во-вторых, является «хорошей зарядкой для мозгов».

– А хватит ли знаний, полученных вами из школьного курса, для сдачи ЕГЭ, или все-таки нужен репетитор?

– Хватит, – уверенно говорят выпускники. – Но и самим тоже нужно приложить усилия. Никто не поможет – ни репетитор, ни школа, если сам не захочешь заниматься.

Пожелаем этим славным ребятам и их одноклассникам успешной сдачи всех экзаменов. И пусть их мечты сбудутся!

Информатику в единственном в этом году одиннадцатом классе «бернгардовской» школы преподает Максим Александрович Колосов, выпускник Севастопольского госуниверситета. Степень магистра, впрочем, он получил уже в Санкт-Петербурге. Школьники, похоже, любят своего молодого учителя, разница в возрасте с которым через несколько лет будет уже совсем незаметной. С компьютером Максим Александрович «дружит» с восьми лет, выучился в вузе на программиста, но захотел поработать с детьми. Преподавать любимый предмет интересно. С его приходом в школу дефицит мужчин-педагогов в нашем районе хоть немного сократился.

Учитель информатики присутствовал на апробации компьютерной формы ЕГЭ в своей школе, и его мнение хотелось бы узнать.

– Максим Александрович, какой экзамен легче сдавать – в бумажном, когда школьники записывали свои ответы на бланке, или в компьютерном варианте?

– Думаю, что легче сдавать на компьютере, так как есть задания, связанные с написанием программ. В бумажном варианте ученик никак не мог проверить программу, записанную на бланке, а компьютер позволяет проверить программу на работоспособность.

– Много ли выпускников школы за время вашей работы выбирали ЕГЭ по информатике? Сложный ли это экзамен?

– Все зависит от выпуска. В этом году таких пять-шесть человек. Экзамен достаточно сложный, в нем 27 заданий, четыре из них требуют развернутого ответа. По опыту проведения могу сказать: мало кто покидал аудиторию раньше отведенного времени, а ЕГЭ по информатике длится три часа 55 минут. В основном все сидят до последнего.

– Пробный ЕГЭ проходил в вашей школе. Потребовалось ли для этого дополнительное оснащение или хватило имеющегося оборудования?

– Да, потребовалось. Было заявлено 52 участника, необходимо было подготовить такое же количество ноутбуков и еще восемь резервных. Простых компьютеров для проведения экзамена недостаточно, для программного обеспечения станции ЕГЭ требуется мощное оборудование. На пробный экзамен мы запрашивали технику в других школах, но закупка оборудования для этих целей планируется.

– Как идет подготовка к ЕГЭ? Требуются ли дополнительные занятия?

– Подготовка, конечно, уже идет. Кроме уроков, ребята могут готовиться к экзамену самостоятельно, посещать элективные занятия в школе. В любом случае, учебный материал они должны закреплять самостоятельно. Есть специальные тренажеры, разработан очень хороший ресурс, который помогает в подготовке к экзамену.

– Сколько баллов набирали выпускники предшествующих лет на ЕГЭ по информатике? Трудно ли получить 100 баллов? Каких результатов вы ждете от этого выпуска?

– Максимальный балл на моей памяти – около восьмидесяти. Одиннадцатый класс, в котором учатся Николай и Артем, достаточно мотивирован, поэтому жду от этого выпуска высоких результатов. Получить 100 баллов на ЕГЭ можно только при условии большой предварительной работы в течение длительного времени. Надо постоянно решать задачи, писать программы. Для тех, кто решил связать свое будущее с программированием, а именно для них важен такой высокий результат, – нужно готовиться заранее: учить теорию, работать с текстовыми редакторами и таблицами, тренироваться в написании алгоритмов. Только упорный труд может привести к 100-балльному результату.

– Максим Александрович, можно ли по каким-то признакам определить, кто из ребят серьезно увлекается программированием и хотел бы сделать его своей профессией?

– Такие школьники отлично владеют клавиатурой, быстро печатают – это умение необходимо будущим программистам. Они заметно отличаются от тех ребят, которые больше времени проводят за телефоном, чем за компьютером, набирая текст двумя большими пальцами…

Нина Устичева

