Женщинам Ленобласти рассказали о формуле успеха в предпринимательстве

Успешные дамы поделились секретами удачных кейсов на вебинаре «Мой бизнес». Организаторами онлайн-занятия выступили Министерство экономического развития России совместно и Корпорация «Синергия».

На онлайн-площадке успешные бизнес-леди рассказали о навыках, необходимых для ведения своего бизнеса. Предпринимательницы поведали о том, как найти баланс между карьерным ростом и семьей, а также поделились знаниями создания рентабельных проектов и управления бизнесом.

– Совместить работу и семейные обязанности сложно, но возможно, – откровенно признается владелица сети салонов красоты Надежда Касатикова. – Просто не все представительницы прекрасного пола этого хотят. Некоторые дамы заявляют, что заниматься предпринимательством и делать карьеру можно лишь в ущерб семье – банальная отговорка.

По словам Надежды, каждая женщина может добиться успеха, совмещая трудовую деятельность с домашними делами. Первое, что должна усвоить бизнес-леди – это сколько стоит один час ее работы сейчас и в перспективе. После чего можно понять, насколько рентабельно подключить к уходу за детьми няню, сняв с себя часть обязанностей по дому. Второй нюанс, который предпринимательница освоила, начав бизнес: не стоит быть перфекционисткой. Синдром отличницы только мешает развитию. Не зря говорят, что хороший троечник легче добивается поставленной цели.

– Как стать бизнес-леди? Просто! – говорит ресторатор Кира Байбакова. –Необходимо постоянно развиваться, проявлять эмоциональность и включать интеллект любви. Тогда дело пойдет в гору.

Ирэн Овсепян