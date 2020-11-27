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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский район ищет Дедов Морозов и Снегурочек

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Молодежный актив Всеволожского района приглашает молодых людей старше 18 лет на роли Дедов Морозов и Снегурочек. Герои в костюмах будут поздравлять детей из малообеспеченных семей с новогодними праздниками.

Заявки принимаются на почту Молодежного актива  molod_ezh@mail.ru, в письме необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, возраст и номер телефона для связи. Костюмами и подарками волонтеров обеспечат, даты мероприятий – выходные дни во второй половине декабря.

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