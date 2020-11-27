Внешний вид Мурино определит дизайн-код

Первый в 47-м регионе дизайн-код городской среды появится в Мурино. Документ объединяет в себе требования и рекомендации к внешнему облику вывесок, рекламных стендов, архитектурных форм, объектов благоустройства и арт-инсталляций.

Главная задача разработки дизайн-кода – создание и сохранение городской идентичности. Правила общего подхода будут касаться не только оформления городской среды, но и включать в себя рекомендации для застройщиков. Последнее особенно актуально для молодого и динамично развивающегося Мурино.

Как отмечают в областном Центре компетенций, благодаря внедрению дизайн-кода будет снижаться общий визуальный шум: город избавится от излишней пестроты и несогласованности между разными архитектурными объектами. Также единый подход к дизайну позволит идентифицировать Мурино среди других городов.