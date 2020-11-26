Ленобласть закупит лекарства для больных COVID-19 на 70 миллионов рублей

По последним данным, свободный коечный фонд 47-го региона для больных внебольничной пневмонией и COVID-19 на сегодняшний день составляет 28%.

Об этом 26 ноября на заседании областного правительства заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Он представил информацию о реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

– По последним данным, в больницах Ленинградской области находится 1 714 больных внебольничной пневмонией и коронавирусом, – отметил Сергей Вылегжанин. – Наблюдается тенденция увеличения больных, но и число выписываемых пациентов тоже растет.

По словам председателя комитета по здравоохранению, для обеспечения больных бесплатными лекарствами из федерального бюджета выделено 70 миллионов рублей. Уже заключены контракты с поставщиками на сумму в 55 миллионов рублей.

– Надо серьезно контролировать скупку лекарств, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. –Некоторые люди занимаются самолечением и приобретают медицинские препараты, провоцируя дефицит. За этим необходимо следить!

Ирэн Овсепян