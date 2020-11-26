Ленобласть дезинфицирует общественный транспорт методом тумана

Для обработки общественного транспорта Ленинградской области было решено использовать метод холодного и горячего тумана. Мелкодисперсная струя создает дезинфицирующее облако, которое распространяется по обрабатываемой площади, проникая в труднодоступные места.

Данный метод обработки признан в разы более эффективным, нежели привычное распыление дезинфицирующего раствора. При помощи генератора воздух с частицами дезинфектора равномерно покрывает обрабатываемую поверхность, проникая в щели и мелкие отверстия.

Общественный транспорт остается одним из главных мест постоянного контакта людей. Высокий пассажиропоток делает невозможным соблюдение социальной дистанции, а через один автобус за день проходят сотни пассажиров. Поэтому регион использует максимально эффективные способы дезинфекции как транспорта, так и выпускных площадок.

Также в областном комитете по транспорту напомнили, что безопасность пассажиров во многом зависит от соблюдения масочного режима.

– Область принимает все меры, чтобы каждая поездка по делам была максимально безопасной. Однако маски и перчатки в автобусах — это обязательство для заботы о собственном здоровье, – отметил глава комитета Михаил Присяжнюк.