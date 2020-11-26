Ленинградская область намерена развивать воздушное такси

В 47-м регионе планируется усовершенствовать систему транспортного обеспечения. Об этом сегодня, 26 ноября, на заседания правительства Ленинградской области заявил губернатор Александр Дрозденко, представляя нового руководителя Комитета по транспорту Михаила Присяжнюка.

– Планов у нас громадье, – поделился Александр Дрозденко. – Наша главная задача – сделать транспорт максимально комфортным и удобным. Поэтому мы активно работаем в данном направлении, закупаем современные автобусы.

Однако, как отмечает глава региона, огромный пассажиропоток не позволяет решить все проблемы. Для создания комфортных условий не исключено подключить вертолетное такси. Реализация такого проекта во многом зависит от его рентабельности и стоимости за час полета, но предложения по организации подобного вида перевозок уже поступают в областное правительство.

Ирэн Овсепян