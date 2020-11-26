В Ленобласти сформирована четверть инвестиционного портфеля России

47-й регион продолжает оставаться привлекательной площадкой для иностранных инвесторов. Об этом 26 ноября рассказал на встрече Ассоциации европейского бизнеса с инвестиционной командой Ленобласти заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

– Повестка наших встреч постепенно переходит от антикризисной политики к логике позитивного развития, – отметил Мищеряков. – Цифры говорят о восстановлении экономических показателей. Может и не так быстро, как хотелось, но наблюдается положительная тенденция движения вперед.

По словам специалиста, особенно четко позитивная динамика отслеживается в индексе промышленного производства. Как бы громко это ни звучало, но сегодня на долю Ленинградской области приходится четверть сформированного инвестиционного портфеля Российской Федерации. В регионе реализуется десять крупнейших мегапроектов: внушительные инвестиции сулят программы Газпрома, Еврохима и других больших компаний. Работы много и область готова поддерживать темп.

– Кризис сказался на всех, – отметил глава Ассоциации европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинг. – Сегодня экономики всего мира оказались в одной антиковидной лодке. Пути выхода из этого экономического кризиса должны прорабатываться через диалог.

Как показывают опросы Ассоциации, инвестиционный потенциал России не пострадал. Специалисты регулярно «измеряют температуру» иностранного бизнеса и определяют, насколько комфортно чувствуют себя предприниматели.

Отметим, что Ассоциация европейского бизнеса активно работает с правительством Ленинградской области более десяти лет. В совместном диалоге определяются основные направления дальнейшего сотрудничества.

Ирэн Овсепян