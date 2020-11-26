В «красной» и «желтой» зонах Ленобласти планируют отменить новогодние елки

С такой инициативой сегодня, 26 ноября, на заседании областного правительства выступил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

– Думаю, что на заседании оперативного штаба мы окончательно решим этот вопрос, – отметил Александр Дрозденко. – До полудня пятницы жду предложений от глав муниципальных образований. Но, скорее всего, вопрос будет одобрен. Впереди длительные новогодние праздники, которые, возможно, будут продлены. Не хотелось бы, чтобы все это ударило по нашей система здравоохранения.

По словам губернатора, сейчас нужно работать на опережение. Если вопрос с новогодними гуляньями пустить на самотек, то область может столкнуться с массовой госпитализацией больных. Поэтому рациональнее внести некоторые ограничения сейчас, избежав более необходимости в более жестких мерах в будущем.

– Разделяю ваши опасения, – отметила глава Роспортебнадзора Ленинградской области Ольга Историк. – Безусловно, как ни крути, все устали от нынешней ситуации. Но когда речь идет о здоровье населения, необходимы конкретные меры.

Ирэн Овсепян