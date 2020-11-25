Совет депутатов оспорил изменения в генплан Всеволожска

24 ноября состоялось очередное собрание совета депутатов Всеволожска, на котором был заслушан доклад проектировщика по изменениям в генеральный план города. Бурное обсуждение вызвал вопрос о территориальном зонировании, предложенный главным архитектором.

Одним из основных изменений генплана является перевод обширной территории Мельничного Ручья в зону малоэтажной застройки с выделением участков под общественно-деловые объекты. Однако текущие изменения не учитывают землю, необходимую под строительство инженерной и социальной инфраструктуры. Архитекторы предложили определять участки под магистрали и соцобъекты на этапе межевания.

Подобное решение для зоны частной застройки вызвало закономерный скепсис. Глава администрации Всеволожского района присоединился к логичным вопросам депутатов:

– Почему уже сейчас не предусмотреть основные магистрали, землю под спортивные объекты, детские сады и школы? – прокомментировал ситуацию глава района. – В то, что многочисленные собственники договорятся между собой на этапе межевания, не то что верится с трудом, а не верится совсем!

Предложение учесть в генплане строительство инженерной и социальной инфраструктуры на территории Мельничного Ручья было внесено еще на этапе публичных слушаний. И раз замечания жителей не были учтены, городские депутаты подготовили предложения по соответствующим поправкам. Напомним, что генеральный план муниципального образования в окончательном варианте принимается на региональном уровне.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»