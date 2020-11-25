Муринским кадетам рассказали о работе следователя

24 ноября в кадетских классах Муринского центра образования № 4 прошел открытый урок на тему особенностей работы Следственного комитета. Ребятам рассказали об основных задачах, целях и деятельности Следкома России, а также о структуре и специфике работы следователя.

Урок профориентации провела следователь Карина Хабирова. Ребята с интересом слушали об особенностях следственной работы. Они узнали, что эта профессия не ограничивается проведением расследования преступлений: важными составляющими работы следователя являются профилактика правонарушений и психологическая работа с потерпевшими.

Напомним, что первые кадетские классы Следственного комитета на базе МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» открылись в этом году. Особое внимание в работе с ребятами уделяется профориентации и патриотическому воспитанию. На открытых уроках кадетам рассказывают о работе следователей и криминалистов, помогают определиться с выбором будущей профессии, прививают уважение к закону.

Фото Следственного комитета РФ по ЛО