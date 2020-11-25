В Буграх появится поликлиника на 350 посещений в смену

Участок под строительство медицинского учреждения в Буграх уже передан в собственность Ленобласти. Начало проектных работ запланировано на следующий год.

Новая поликлиника, рассчитанная на прием 350 посетителей в смену, появится в районе улицы Новостроек. Кроме медучреждения здесь планируется создать жилой квартал с 15 девятиэтажками, школой, тремя детсадами и ФОК.

Сейчас областной комитет по здравоохранению готовит экономическое обоснование и техническое задание, после чего бугровская администрация со своей стороны подготовит все необходимые документы. По примерным оценкам, проектирование займет около года. Строить поликлинику будут за счет областного бюджета.