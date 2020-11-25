Всеволожские прыгуны равняются на Белоусова

На трамплинах в Токсово прошла контрольная тренировка для ветеранов спорта. Это была фактически репетиция перед Чемпионатом мира для ветеранов спорта (мастеров) по прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью.

Во второй раз за всю истории лыжного спорта этот чемпионат пройдет в России. Он состоится в марте 2021 года на трамплинном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле. Основную часть ветеранской сборной России составляют спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (бывшие «кавголовские орлята»). Они очень серьезно готовятся к чемпионату и надеются завоевать призовые места.

Контрольную тренировку прыгунов поддержал глава МО «Токсовское ГП» С.Н. Кузьмин. По его распоряжению были подготовлены очень красивые медали. На одной стороне медалей написано: «Токсово 2020 – Гренобль 1968», а оборотной стороне: «52 года победе В.П. Белоусова».

Действительно, в этом году исполнилось 52 года с того времени, когда Владимир Павлович Белоусов стал победителем X зимней Олимпиады. Эта Олимпиада проходила в 1968 году во французском городе Гренобле. Житель города Всеволожска Владимир Белоусов завоевал там золотую медаль на большом трамплине. До сих пор он является единственным отечественным олимпийским чемпионом в прыжках на лыжах с трамплина. Его имя вошло в историю отечественного спорта, а сам он до сих пор проживает в городе Всеволожске.

В контрольной тренировке, посвященной 52-й годовщине победы В.П. Белоусова, участвовало 20 мастеров. Они приехали в Токсово из Санкт-Петербурга, Петрозаводска и разных поселений Ленинградской области. Соревнование проходило с 10 до 12 утра без громкой связи, без номеров и без зрителей. Победителям и призерам были вручены памятные медали.

На трамплине мощностью К – 40 ветераны выступали в четырех возрастных группах. В возрастной группе «40–49 лет» первое место завоевал житель города Всеволожска Сергей Медведев. В возрастной группе «30–39 лет» на второе место вышел житель поселка Новое Девяткино Юрий Лобков. На трамплине «К-65» спортсмены выступали в трех возрастных группах. В возрастной группе «30–39 лет» Юрий Лобков уверенно вышел на первое место, а в группе «40–49 лет» Сергей Медведев занял третье место.

Соревнование проходило при высоком судействе. Главным судьей был участник XVI зимних Олимпийских игр во французском Альбервилле (1992 год), мастер спорта международного класса В.В. Савин. Главным секретарем был мастер спорта, чемпион мира среди ветеранов В. Ульянов. В числе организаторов большую роль сыграл многократный чемпион мира среди ветеранов, воспитанник Кавголовской школы спортивной молодежи С.М. Ленинский.

Людмила Однобокова