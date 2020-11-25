Во Всеволожском районе появится прокат велосипедов

Сразу несколько пунктов по прокату велосипедов появятся во Всеволожском районе весной 2021 года. Взять экологический транспорт в аренду смогут жители Всеволожска, Мурино, Кудрово и Нового Девяткино.

Проект по созданию велошеринга в Ленобласти осуществляется компанией SmartBike. Больше года их пункты по аренде велосипедов работают в Санкт-Петербурге, теперь компания решила осваивать территорию Ленинградской области. Так, в 47-м регионе организуют порядка 300 велопарковок с тысячей доступных к прокату велосипедов.

Принцип работы велошеринга прост – клиент берет транспортное средство на любой велопарковке, оплачивает прокат и возвращает транспорт. Причем вернуть велосипед можно на любую станцию в зоне обслуживания. Дальнейшие заботы о транспорте берет на себя кампания по аренде – они перераспределяют велосипеды по парковкам, осуществляют техобслуживание, меняют и докупают технику.

Велошеринг решает так называемую «проблему последней мили»: когда из-за неудобного расположения парковки или автобусной остановки человеку приходится преодолевать длительное расстояние до дома или места работы. Также это прекрасная возможность насладиться велопрогулкой тем, кто не хочет или не имеет возможности хранить велосипед дома.