Александр Дрозденко предложил создать экологическую милицию

На базе областного госэконадзора может появиться подразделение экологической милиции. Сформировать отряд специалистов, пресекающих экологические правонарушения, предложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что в рамках социальных гарантий для жителей 47-го региона губернатор обязался к 2023 году ликвидировать незаконные свалки на территории Ленинградской области. Для достижения цели областное правительство разрабатывает соответствующие законопроекты по урегулированию системы оборота отходов и кратно увеличило штрафы для нарушителей.

В рамках борьбы за сохранение экосистемы области Александр Дрозденко предложил не только создать экомилицию, но и разработать систему поощрения волонтеров за сигналы о нарушениях. Также по инициативе главы региона расходы по ликвидации незаконных свалок будут нести владельцы участков. Таким образом нерадивые собственники будут наказаны рублем дважды: им придется оплатить как штраф за незаконный сбор и хранение мусора, так и вывоз мусора на легальные полигоны.

Как сообщает госэконадзор Ленобласти, сегодня на собственников участков подано 15 исков о ликвидации свалок и возмещении ущерба на общую сумму в 905 млн рублей, 10 из них суд уже удовлетворил.

– Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия земельных участков, – отметил Александр Дрозденко.

На случай если собственники участков откажутся ликвидировать незаконные свалки самостоятельно, убрать мусор возьмутся третьи лица за деньги области. При этом владельца участка в судебном порядке обяжут возместить расходы на вывоз мусора. Стоит отметить, что суммы на ликвидацию незаконных свалок могут быть внушительными. Так, для устранения мусорного полигона в Колтушах потребовалось полтора месяца и 99,6 миллиона рублей.