Строительство развязки в Кудрово обойдется в шесть миллиардов рублей

Вопрос изъятия земельных участков под строительство развязки Кудрово находится в стадии проработки. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил заместитель директора компании «Ленавтодор» Олег Глазунов.

– Реконструкция автомобильной дороги КАД – Колтуши будет реализована в четыре этапа, – отметил чиновник. – В данный момент контракт заключен на реализацию первых двух этапов строительства. На этом участке необходимо изъять 114 земельных участков.

Сейчас подготавливается распоряжение правительства на изъятие 61 земельного участка. По остальным наделам идет работа по уточнению границ межевания. Завершится процесс ко второму кварталу следующего года. Ориентировочная стоимость составляет 300 миллионов рублей.

– Мы постараемся не допустить срыва работ, – подчеркнул Олег Глазунов. – А что касается обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, то мы находимся на заключительном этапе подписания договора сервитута с Министерством обороны до конца ноября – начала декабря. Ориентировочная стоимость одиннадцати земельных участков, которые подлежат изъятию, составляет 87 миллионов рублей.

Ирэн Овсепян