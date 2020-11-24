За 2020 год в Ленобласти отремонтировано 262 километра дорог

Строительство дорог в 47-м регионе идет опережающими темпами. Ряд инфраструктурных проектов будут сданы досрочно. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

– Приоритеты в дорожной политике на следующий год определялись в ходе многочисленных выездов и встреч с жителями и депутатами. Так что программа ремонта сформирована исходя из чаяний населения Ленинградской области, — отметил Денис Седов.

По словам главы дорожного комитета, благодаря правильному распределению сил и средств мосты через реку Свирь в Подпорожье и через Волхов в Киришах смогут сдать на два, а может, и три года раньше.

Также хороший тон задан для решения проблем выезда с Западного Мурино. Полным ходом идет работа по установке весогабаритных постов на трассах Ленинградской области. Всего таких пунктов будет семь. Из них три уже установлены.

Ирэн Овсепян