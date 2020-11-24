Виадук во Всеволожском районе будет сдан в конце следующего года

Первая машина обкатает новую транспортную развязку во Всеволожске под занавес 2021 года. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил заместитель директора компании «Ленавтодор» Олег Глазунов.

– Благодаря финансированию Росавтодора и Министерства транспорта работа по строительству развязки идет с опережением, – отметил Олег Глазунов. – Поэтому движение по путепроводу запустим уже в следующем году.

Сейчас на объекте идут активные работы по бетонированию подпорных стен, закуплены конструкции для монтажа пролетных строений, полностью завершены работы по выносу сетей. Торжественно разрезать красную ленточку дорожники планируют в 2021 году.

Параллельно с этим во Всеволожском районе, одном из самых густонаселенных районов Ленинградской области, реализуется много масштабных проектов по ремонту и строительству дорог.

– Коронакризис для дорожной отрасли превратился в «коронадвиж», – ответил на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей» глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. – Всего на «дорожные» проекты во Всеволожском районе было выделено около 1,5 млрд рублей. И на многих объектах работа идет с опережением графика.

Ирэн Овсепян