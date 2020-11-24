Благоустройство Юбилейной площади завершили установкой детской площадки

Современный многофункциональный детский городок появился на главной городской площади Всеволожска. Яркое сооружение с башенками, лесенками и винтовыми спусками стало финальным аккордом в благоустройстве Юбилейной площади.

Напомним, что масштабная работа по преображению города стартовала этим летом. Несколько месяцев на улицах и общественных территориях райцентра ремонтировали дороги и тротуары, устанавливали малые архитектурные формы и облагораживали общее пространство.

Не обошло благоустройство стороной и Юбилейную площадь. Здесь изношенную плитку заменили на асфальт, установили дорожки с подсветкой, поставили новые скамейки и вазоны. Яркой «фишкой» центральной площади стал светомузыкальный фонтан, который всеволожцы успели оценить в конце лета.

И вот пришло время для финального штриха – замены старой детской площадки.

– Площадка замечательная – большая и яркая, она пришлась по вкусу малышам, – пишет глава Всеволожского района Андрей Низовский на своей странице в соцсетях. – Родители тоже довольны, но есть и замечания: сейчас, в сырую погоду, малыши тащат внутрь на обуви песок, потом скатываются по горкам и пачкают одежду.

Андрей Александрович вместе с главой города Станиславом Богдевичем приняли решение в следующем году исправить этот недочет и обеспечить площадку резиновым покрытием. Однако у самых главных оценщиков детский городок не вызвал никаких нареканий – ребятня уже облюбовала новое место для игрищ и забав, радостно оккупировав горки и качели.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»