Барабанщик-виртуоз из Всеволожска удивил жюри конкурса «Синяя птица»

Ученик Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки Илья Разыграев принял участие в конкурсе юных талантов «Синяя птица», новый сезон которого стартовал на телеканале «Россия». 14-летний музыкант удивил жюри виртуозной игрой на малом барабане и вибрафоне.

Илья играет на многих ударных инструментах, но его любимые – это маримба, вибрафон и… малый барабан. Для участия в конкурсе он сам придумал номер, чтобы показать все возможности любимого инструмента. И жюри конкурса не остались равнодушными.

– Я услышала твою игру еще на отборе, когда был кастинг «Синей птицы», и меня это просто потрясло! – поделилась впечатлениями ведущая Дарья Златопольская. – Я никогда не думала, что на малом барабане – то есть просто барабан и палочки – можно сделать такой виртуозный номер.

Сам Илья говорит о своём увлечении с неподдельной страстью:

– Я получаю от игры большое удовольствие, особенно когда у меня что-то получается – сложный элемент, какое-то новое звучание. Я этим живу!

Игра на малом барабане настолько впечатлила жюри, что юный музыкант получил возможность продемонстрировать свой талант игры на вибрафоне – юноша получил максимальное дополнительное время в одну минуту. Сыгранная Ильей мелодия из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» вызвала шквал аплодисментов и получила высокую оценку жюри.

Посмотреть выступления участников конкурса можно на сайте https://ptica.tv/ «Конкурс Синяя птица». Также вы можете поддержать нашего земляка на голосовании: достаточно отправить SMS «участник под номером 06» на номер 9395. Голосование продлится до 29 ноября.