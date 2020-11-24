Александр Дрозденко встретился с финалистами «Большой перемены»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Общение прошло 23 ноября в онлайн-формате.

Финалистки из Всеволожского района встретились в этот день в районной администрации. Ученица 10 «А» класса Кудровского ЦО № 1 Диана Ушакова и учащаяся 11 «М» класса Муринского ЦО № 2 Анастасия Семенова знают друг друга уже давно. Конкурс проходил не один месяц, и за это время девочки успели крепко подружиться. Они поддерживают общение не только друг с другом, но и с участниками из разных уголков России. Анастасия признается, что благодаря конкурсу смогла познакомиться с очень интересными людьми и найти единомышленников. Поэтому девушка совсем не расстроилась, что ей не удалось одержать победу.

Ленинградская область богата на победителей. Ими стали ученица Выборгской школы № 14 Вероника Бельская, ученица Кингисеппской школы № 1 Юлия Буренкова, Божена Гриневич из Киришской школы № 8, Анастасия Мальченок из Сосновского центра образования, Екатерина Синявская из Федоровской средней школы. Всеволожский район в числе победителей представляет Диана Ушакова.

Ребята и их наставники присутствовали на встрече, хоть и виртуально. Они охотно отвечали на вопросы губернатора, делились своими впечатлениями и рассказывали о том, что им дал конкурс. Некоторые подошли к встрече с Александром Юрьевичем очень ответственно и даже подготовили целую речь. Наставники тоже не остались в стороне и поделились своими эмоциями. Именно они, как никто другой, успели сблизиться с подростками за время конкурса. Порой приходилось быть на связи с утра и до позднего вечера, генерировать идеи и направлять своих подопечных.

Губернатор высоко оценил старания ребят. Александр Юрьевич считает, что в Ленинградской области живет много одаренных детей, поэтому надеется, что в следующем году участников будет еще больше. Глава районной администрации Андрей Низовский вручил Диане Ушаковой и Анастасии Семеновой Благодарность от имени губернатора, а также подарок. Благодарности получили и наставник Дианы – завуч по воспитательной работе Кудровского ЦО № 1 Наталья Осыкина, а также наставник Анастасии – учитель английского языка в Муринском ЦО № 2 Елена Михайлова.

О Диане мы подробно рассказывали в одном из прошлых номеров газеты. Теперь хотелось бы познакомить читателей с Анастасией. Эта девушка не привыкла сдаваться и всегда идет к намеченной цели. Она признается, что с малых лет мечтала побывать в «Артеке», где и проходил финал «Большой перемены». Конечно, в детстве Анастасия не грезила о победе в конкурсе, ей просто хотелось отдохнуть в этом прекрасном месте. В итоге желание сбылось очень интересным образом. Ей совсем не жаль, что не удалось победить, ведь для Анастасии поездка в «Артек» уже стала своего рода победой. К тому же, в лагере девушка встретила день рождения в кругу приятных ей людей.

Анастасия оканчивает 11 класс, поэтому в следующем году не сможет принять участие в конкурсе. Зато ее младшая сестра, которая учится в 6 классе, заинтересовалась «Большой переменой» и планирует попробовать свои силы. Диана сможет передать ей свой ценный опыт.

Немалую роль в успехе девушки сыграла ее наставник. Елена Владимировна Делится: Анастасия позвонила ей летом и предложила стать наставником. Даже во время каникул было не до отдыха, ведь конкурс в самом разгаре. Анастасия рассказывает, что одним из самых интересных заданий было создание мультфильма на социальную тематику. Она нарисовала его летом, во время отдыха в деревне. Даже несмотря на то, что девушка увлекается рисованием, задание оказалось для нее непростым. Таким способом необходимо было осветить проблему зависимости подростков от общественного мнения. Конечно, пришлось затратить немало времени, зато ее работа получилась достойной. Анастасия считает, что «Большая перемена» подарила ей колоссальный опыт и бесценные знания. Поэтому она ничуть не жалеет об участии.

Екатерина Королева