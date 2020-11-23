Педагог из Всеволожского района победила на конкурсе «Растим гражданина»

Учительница начальных классов Татьяна Елисеева из Ново-Девяткинской школы стала победительницей конкурса «Растим гражданина» в номинации «Социальное проектирование».

Заслуженную победу в номинации педагогу принес проект «Наследники победы», в рамках которого для учеников СОШ № 1 Нового Девяткино Татьяна Елисеева организовала 19 тематических мероприятий. Для детей проводились как специальные уроки и выставки, так и песенные конкурсы и школьные акции. Конкурсный проект-победитель реализовывался в прошлом учебном году.

В рамках конкурса «Растим гражданина» в Москве состоялся одноименный форум, в котором приняли участие 200 педагогов. Церемония награждения победителей прошла в Общественной палате РФ, а конкурсные проекты призеров попадут в методический сборник.